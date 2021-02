Warum die Coolness uns davon abhält, das zu tun, was wir wirklich möchten

Eigentlich ist es also ganz einfach mit der Coolness. Es gibt ihrer genau zwei Arten. Die erste ist die kalkulierte Coolness, die darauf abzielt, von anderen cool gefunden zu werden. Ihre Anwärter müssen aufpassen, was sie tun, was sie anziehen, wie sie sprechen, wohin sie in den Urlaub fahren. Sie dürfen dabei nie einen angestrengten oder ungelenken Eindruck machen. Eine relativ hohle Abgrenzungs-Attitüde, die einem das Leben zur Hölle machen kann. Wer sie anstrebt, macht nie unbekümmert das, was er grad einfach gern mal täte. Leider entlarvt ihn niemand in seinem Kampf, denn seine Attitüde glänzt blendend und findet viele Claqueure. So wähnt sich der Anhänger dieser Form der Coolness permanent auf der richtigen Seite. Und verzweifelt gleichzeitig daran, dass es ihm innerlich doch kein echtes Selbstbewusstsein beschert. Seine Coolness hat ihn gelehrt, nur dann glücklich sein, wenn andere ihm applaudieren. Tun sie es nicht, stürzt er in die Depression.