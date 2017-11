Wenn der Bruder zum Amokläufer wird

Davids Bruder hat bei einem Amoklauf in einer Schule mehrere Menschen getötet. Nun, vier Jahre später, kehrt David zurück in den kleinen Ort, aus dem er und seine Eltern nach der Tragödie geflohen sind. Dort taucht er in eine Welt ein, die ihm zutiefst vertraut ist, für die er jedoch nur eine grausame Erinnerung ist.

Der Film „Am Tag die Sterne“ zeigt diese fiktive Heimkehr – er fasst in Bilder, wie es sich anfühlt, der Bruder des Täters zu sein. Der junge Filmemacher Simon Schneckenburger setzt sich dabei mit dem Thema Amok auseinander, ohne das Wort ein einziges Mal zu verwenden. Gedreht hat der 27-Jährige in seinem Heimatort Kirchzarten im Südschwarzwald. „Am Tag die Sterne“ ist die Abschlussarbeit seines Gestaltung-und-Produktion-Studiums in Offenburg. Wir haben uns von Simon erklären lassen, weshalb ihm das Thema so wichtig ist.