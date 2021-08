„Zu gutem Horror gehört für mich mehr, als dass man sich erschreckt“

Hältst du es für wichtig, dass Frauen Horrorfilme machen?

Ja, aber vor allem auch, dass insgesamt mehr Vielfalt an Filmsets vor und hinter der Kamera herrscht. Was am Horror ja besonders interessant ist, ist die Art und Weise, wie Angst verhandelt wird. Je mehr unterschiedliche Perspektiven sich also in diesem Genre wiederfinden, es prägen und verändern, umso besser. Dann gibt es vielleicht auch nicht mehr diese Tendenz, die zehnte Fortsetzung eines einigermaßen erfolgreichen Horrorfilms zu machen, sondern mehr „Original Content“ zu präsentieren. Zum Beispiel ist Ana Lili Amirpours „A Girl Walks Home Alone at Night“ ein toller Vampirfilm, der Feminismus intelligent und humorvoll in das Genre einbettet. Bestimmte Geschichten sind bei Regisseurinnen eben besser aufgehoben. Hätte ein weißer Mann diesen Film so machen können? Ich glaube nicht.