Hinter diesen Horrorfilmen steckt mehr, als du denkst

Ari Asters zweiter Horrorfilm bricht mit allen Horrorklischees und spielt sich mitten in gleißendem Licht ab. Was dort passiert, lässt sich als eine gnadenlose Abrechnung mit „Fuckboys“ interpretieren. Denn Christian geht es durchweg nur um das eigene Vergnügen. Um zu bekommen, was er will, manipuliert er Dani ohne Skrupel. Auch seine Freunde zeigen mehrheitlich nur dann Interesse an Frauen, wenn es um Sex geht. So traumatisch die Mittsommer-Feierlichkeiten für alle Beteiligten auch sein mögen – zumindest für Dani setzen sie auch einen Emanzipationsprozess in Gang.