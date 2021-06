Unsere Gesellschaft ist noch lange nicht antirassistisch

Regisseurin und Autorin Sarah Blaßkiewitz, 1986 in Leipzig geboren und in Potsdam aufgewachsen, feiert mit „Ivie wie Ivie“ ihr Spielfilm-Debüt. Der Film wird ab dem 3. Juli im Rahmen des Filmfest München in der Kategorie Neues Deutsches Kino gespielt. Schon vor dem Kinostart läuft es gut: Neben dem Filmfest ist Blaßkiewitz auch für den Deutschen Nachwuchspreis First Steps Award nominiert, der am 21. Juni verliehen wird, und hat bereits während der Produktion 2019 den „Baltic Event Works in Progress Preis“ bekommen. Produziert wurde der Film von Weydemann Bros, der Produktionsfirma, die unter anderem auch für das preisgekrönte Drama „Systemsprenger“ verantwortlich war.