„Man muss sich heute nicht mehr so viel gefallen lassen“

In diesem Jahr waren ausnahmsweise auch die Oscars not so white. Im Zuge dessen wurde wieder viel darüber gesprochen, warum Repräsentation von nicht-weißen Menschen in den Medien so wichtig ist. Wie würdest du das aus deiner Perspektive erklären?

So kitschig das vielleicht klingt, aber: Ich habe meine komplette Kindheit damit verbracht, Prince von Bel Air zu schauen – und viel später erst verstanden, warum. Nämlich, weil da Leute mitgespielt haben, die aussehen wie ich und meine Familie. Du willst träumen und dich selbst in Rollen vorstellen können. Für junge Menschen mit einer ähnlichen Lebensgeschichte ist das einfach cool zu sehen: Hey, jemand wie ich hat es geschafft! So entstehen Held*innen. Es ist gar nicht mal so lange her, es muss so um 2013 rum gewesen sein, da hab ich den deutschen Fernsehpreis geschaut und festgestellt, dass einfach alle Menschen dort weiß waren. Gerade bei Nachwuchspreisen ist das ganz anders, da gibt es viel mehr Diversität. Das ist so wichtig, weil dadurch mehr BIPoCs ihre Perspektive in der Branche sehen.