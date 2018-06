Überraschung: Jimmy Fallon hält Abschlussrede bei den Parkland-Schülern

Vor allem einige Medien kritisierten dagegen, dass Fallon wie immer viel zu unpolitisch gewesen sei und sich zu sehr auf seinen eigenen Charme verlassen habe. Diesen Vorwurf muss sich Fallon schon seit Beginn seiner Zeit bei der „Tonight Show“ gefallen lassen. Als deren Moderator hat er eigentlich den prestigeträchtigsten Job in der Late-Night-Welt der Amerikaner. Die „Tonight Show“ ist seit 1954 eine Institution im amerikanischen Fernsehen. Sie zu moderieren, gilt als die größte Ehre. Doch Jimmy Fallon, der in der Comedy-Sketch-Show „Saturday Night Live“ lernte, hat es nicht leicht, vor allem, seitdem Donald Trump Präsident ist. Trump war noch als Kandidat zu Gast in Fallons Show gewesen und der hatte den Mann nichts von Belang gefragt, sondern sich hauptsächlich für dessen Haare interessiert. Im Gegensatz zu so gut wie allen Late Night-Talkern blieb Fallon bei seiner unpolitischen Haltung und macht höchstens ein paar harmlose Witzchen über Trump. Das kommt allerdings bei den Zuschauern nicht so irre gut an. Anfang 2017 wurde die „Tonight Show“ erstmals von der „Late Night Show with Stephen Colbert“ in den Einschaltquoten überrundet – und zwar 16 Wochen in Folge.