„Die Frauen werden menschlich und seelisch verschlissen“

Wie hast du Milena und Rita, die Protagonistinnen deiner Dokumentation, gefunden?

Am Anfang bin ich tatsächlich zu den Wohnwägen gegangen und habe geklopft. Die meiste Zeit hagelte es Absagen. Zuerst war ich mit deutschen Frauen in Kontakt, das sind aber sehr wenige. Von zehn Frauen, die in Lovemobilen arbeiten, ist eine deutsch. Nach zwei Jahren haben wir Milena und dann auch Rita getroffen. Wir haben viel geredet und so kam auch das Vertrauen und die Offenheit gegenüber der Kamera. In dem Moment, in dem jemand zustimmt sich in einem Film zu zeigen, entsteht ein Prozess, sich öffnen zu wollen. Ich glaube, die Kamera und das Team waren auch eine Art Schutzraum: Jemand der dich begleitet und dabei unterstützt, herauszukommen. Das größte Problem, das die Frauen haben, ist nämlich ihre Einsamkeit.