Neun Fakten zu „Dark“, der ersten deutschen Netflix-Serie

2. „Dark“ ist ein Genre-Mix, den es so noch nicht gibt

Familienabgründe, Zeitreise in die 1980er-Jahre, tote Vögel. Realistischer Schulalltag und eine gespenstische Höhle. Elemente aus Thriller, Horror, Fantasy, Familiendrama und Krimi verbinden sich zu etwas Neuem und machen es schwer, „Dark“ einzuordnen. Für alle, denen das zu vage ist: Freunde von „Twin Peaks“ oder „Stranger Things“ sollten auf jeden Fall mal reinschauen.

3. Der Regen in Winden hört nie auf

Es regnet und regnet und regnet in Winden – was wiederum eine großartig-bedrückende Atmosphäre erzeugt. Die Macher benutzten dazu riesige Wassertanks, der Aufbau der Anlage dauerte mehrere Stunden pro Drehtag. Für die Schauspieler war das eiskalte Wasser im Winter eine Tortur. Oliver Masucci, der einen Polizisten spielt, steht in einer Szene am Eingang eines Atomkraftwerks und bittet den Chef der Anlage um Einlass, damit er ermitteln kann. Regisseur Baran bo Odar sagt: „Das Aufgewühlte musste er gar nicht mehr spielen, denn er hat nur noch gebibbert und gezittert.“

4. Wo liegt die Kleinstadt Winden in Wirklichkeit?

Die komplette Serie wurde in einer brandenburgischen Kleinstadt zwanzig Kilometer vor Berlin gedreht. Brandenburg – schaurig genug eigentlich. Doch durch die atmosphärischen Einstellungen, die bedrohliche Schatten, eine vereinsamte Bushaltestelle und alte Holzhäuser zeigen, wird die gruselig-trostlose Kleinstadtstimmung noch verstärkt.

5. Die Serie ist kein platter Gruselschocker, sondern hat Tiefe

Die Frage, ob man einen freien Willen hat oder nicht, durchzieht die Serie und verleiht ihr Tiefe. Nicht umsonst beginnt „Dark“ mit einem Zitat von Albert Einstein über die Kreisförmigkeit der Zeit, denn: Es gibt Zeitreisen in „Dark“ (siehe Punkt 6)! Aber auch sehr aktuelle und reale Themen werden in der Serie angerissen: Das riesige Atomkraftwerk in unmittelbarer Nähe zu Winden wirkt bedrohlich, Tiere sterben in seinem Umkreis. Irgendetwas scheint mit dem Reaktor nicht zu stimmen.

6. Zeitreisen!

In „Dark“ spielen Zeitreisen – über eine Höhle im Wald – zwischen den Jahren 1953, 1986 und 2019 eine wichtige Rolle. Das bedeutete für den Dreh einen enormen Aufwand, sowohl personell als auch in der Nachbearbeitung. Die Rollen mussten teilweise doppelt besetzt werden, weil die gleichen Charaktere auf mehreren Zeitebenen vorkommen. Das verursachte auch größere Probleme bei der Kontinuität der Story, wie Baran bo Odar erklärt: „Ich habe allein bei 190 Shots nachträglich die Uhren retuschiert, weil die Uhrzeit nicht gestimmt hat. Und wenn man eine Serie mit Zeitreiseelementen macht, dann müssen natürlich die Uhren stimmen.“

7. Wo die Liebe hinfilmt

Der Regisseur der Serie und die Drehbuchautorin Jantje Friese haben bereits gemeinsam den erfolgreichen Kinothriller „Who am I – Kein System ist sicher“ entwickelt. Die beiden sind aber nicht nur beruflich ein eingespieltes Team, sondern auch privat. Sie sind ein Paar. Während der Produktion von „Dark“ blieb die typische Auseinandersetzung Regisseur vs. Drehbuchautor trotzdem nicht aus, wie Baran bo Odar verrät: „ Ich bin der typische Regisseur, der sagt 'Das ist ne super Idee, das müssen wir so machen' und meine Frau ist da nüchterner und sagt 'Nein, du willst das doch nur machen, weil du da einen Hubschrauber fliegen kannst'.“