Wenn du 2020 nur noch eine Serie schaust, schau „Cobra Kai“

Interessant ist auch, wie die Serie in diesem Zusammenhang mit Gewalt umgeht. Von einer Fortsetzung der „Karate Kid“-Story erwartet man natürlich jede Menge Karate-Action, und die wird auch immer wieder geboten – sie steht aber nie im Mittelpunkt der Geschichte. Den verhassten Endgegner, den man endlich am Boden sehen will, gibt es in „Cobra Kai“ eben nicht. Entsprechend anders fühlen sich dann auch die Kampfszenen an: Statt mit einer Seite mitzufiebern, ist man als Zuschauer um alle Beteiligten besorgt, gerade in der zweiten Staffel, in der die Gewalt zwischen den Lagern zunehmend eskaliert.