„Endlich gibt es eine Serie, die den Schachsport in den Mittelpunkt stellt“

Schach ist eine Denksportart. Hilft dir das auch in deinem Alltag? Gehst du zum Beispiel im zwischenmenschlichen Umgang strategischer vor als andere?

Schwierige Frage. Das können wohl nur die Menschen in meinem Umfeld beantworten. Aber ich habe mich durch die vielen Begegnungen mit anderen Menschen sicher persönlich weiterentwickelt. An Schachturnieren mag ich besonders, dass man mit Menschen aus allen Altersgruppen zu tun hat. Ich glaube, es ist nicht üblich, dass man sich in seiner Jugend so häufig mit älteren Menschen unterhält. Da lernt man viel über Schach, aber auch über den Alltag der anderen. Ich finde es schön, wie der Schachsport verbindet und alle auf das „gleiche Niveau“ bringt. Es ist egal, ob jemand Doktor ist oder was auch immer – in dem Moment sind wir alle Schachspieler*innen.