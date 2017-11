Die Freundeskreis-Kollision

Ist doch toll, könnte man sagen. Endlich kommen die Menschen mal raus aus ihrer Filterblase! Stimmt prinzipiell wahrscheinlich: Andererseits ist es in Filterblasen halt sehr gemütlich. Und sie aufzubrechen, erzeugt Reibung. Reibung, die ich als einziges verbindendes Element dieser Blasen dann aushalten und abbauen muss. Ein Eskalationsrisiko, das mir vor meiner Party mindestens unnötig erscheint. Damit will ich nicht behaupten, dass die einen klüger oder reflektierter als die anderen sind. Die Humor- und Konversationsachse verläuft eher entlang der Lebensstadien, in denen wir uns kennengelernt haben. Denn auch wenn alle davor oder danach etwas anderes gemacht haben, in jedem Freundeskreis entwickelt man seine eigene Dynamik aus Humor und Redeverhalten. Bei den einen ist es zum Beispiel normal, alle ausreden zu lassen, bei den anderen muss man sich durchsetzen, weil alle durcheinander schreien. Beide Freundeskreise liebe ich für ihre ganz spezifischen Dynamiken.

Sie aber unbedingt miteinander kombinieren zu wollen, ist der größte Krampf. Vor allem in Situationen, in denen die Eingeladenen gezwungen sind, sich miteinander zu unterhalten. Dann kommt es zu seltsamen Was-machst-du-so Gesprächen, die relativ schnell versanden und den Tisch in peinliche Stille oder banalen Smalltalk tauchen. Oder eine Freundesgruppe fängt an, in einstudierter Manier zu lärmen und unterhält oder entsetzt damit die gesamte Runde, in der sonst niemand mehr zu Wort kommt. In den seltensten Fällen jedenfalls kommt es zu einem Happy-End, bei dem am Ende alle Freunde werden und sich auch ohne mich als Gastgeberin zum nächsten Bier verabreden würden.

Zwangskombinationen gilt es zu vermeiden!

Im schlimmsten Fall muss ich mich auf eine Seite schlagen

Ich fühle mich in unterschiedlichen Kontexten wohl und deshalb sind meine Freundeskreise auch sehr unterschiedlich. Das ist keine schizophrene Neigung, sondern normal, wenn man nicht immer im gleichen Sumpf abhängt. Zwanghaft wird es aber, wenn man diesen Gruppen und manchmal in Kombination schwierigen Individuen abverlangt, sich jetzt gefälligst auch zu verstehen und einen guten Abend zu haben.

Sonja und Tom zum Beispiel. Ein unvorstellbares Blind-Date. Das wissen sie selbst, das wissen alle anderen, das weiß ich. Berechtigterweise treffen mich die erwartungsvollen Blicke. Schließlich bin ich verantwortlich für diese unglückliche Zusammenführung und werde jeden Moment eine beruhigende, beschwichtigende oder irgendwie anders moderierende Rolle einnehmen müssen. Im schlimmsten Fall muss ich mich auf eine Seite schlagen. Das ist der Moment, in dem meine Phobie vor unfreiwilligen Gruppen-Gatherings in reale Körperlichkeit umschlägt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als der Situation zu entfliehen. Aufs Klo verschwinden. Eine rauchen. Unter den Tisch kriechen. Und hoffen, dass bei meiner Rückkehr doch alle Freunde sind.

Vielleicht sollte ich meinen Geburtstag lieber aufteilen, statt dieser Zwangszusammenführung, von der niemand wirklich einen Mehrwert hat: Ich könnte mit den einen rein- mit den anderen rausfeiern. Zwischendrin mit unkombinierbaren Einzelpersonen Kaffee trinken und irgendwo auch noch die Familie reinschieben. Oder ich feiere nur noch so große Feste, dass ich bei Fremdschäm-Momenten einfach geschmeidig in der feiernden Masse verschwinden kann.