Welche Lebensmittel haben die größte Pestizid-Belastung?

Trotzdem bleibt ein mulmiges Gefühl. Und weil von der Politik derzeit nichts zu erwarten ist, bleibt es uns Verbrauchern überlassen, uns zu informieren, wenn wir uns möglichst gesund ernähren – und auch die Umwelt schützen – wollen.

Das scheint aber gar nicht so einfach zu sein. Wenn man anfängt, über das eigene Konsumverhalten nachzudenken, bekommt man schnell einen Knoten im Gehirn. Sind bestimmte Gemüse- und Obstsorten besonders betroffen? Was bringt es, nur noch Bio-Obst zu kaufen? Sind da auch Rückstände von Schadstoffen drin, weil das Zeug durch die Luft auch auf das Feld des Biobauern weht?

Unterschied Bioanbau – konventioneller Anbau

Um zunächst mal mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufzuräumen: Lebensmittel aus Bio-Anbau haben in der Regel nicht mehr Vitamine oder sind per se „gesünder“ als Produkte aus der konventionellen Landwirtschaft. Der große Unterschied findet beim Anbau statt: Gemüse und Obst aus der Biolandwirtschaft wird während des Wachstums auf dem Acker nicht mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln (also auch nicht mit Glyphosat) behandelt, sondern ausschließlich mit organischen Düngern. Ökobauern bekämpfen Unkräuter mechanisch und versuchen, durch intelligente Fruchtfolge Schädlinge einzudämmen und die Bodengesundheit zu erhalten, anstatt Pestizide einzusetzen, um Unkräuter zu vernichten, Pilzbefall zu bekämpfen und Insekten abzutöten. Das bedeutet, dass Bio-Lebensmittel, die im Handel landen, laut Stiftung Warentest deutlich weniger mit Pestiziden belastet sind, als konventionelle. Selbst die Bio-Lebensmittel sind allerdings meist nicht vollkommen pestizid-frei, da sich die Gifte zum Beispiel über das Grundwasser oder die Luft verbreiten und Bio-Ackerbau nun mal nicht in hermetisch abgeriegelten Gegenden stattfindet, sondern zum Teil in direkter Nachbarschaft zu Feldern konventioneller Landwirte.