Horror-Date: Die aufgeregten Elfjährigen

Die Kindheit war nur ein unwichtiger Vorzustand vor diesem eigentlichen, szenischen Leben, das ich mir ausmalte. Und das jederzeit einsetzen konnte. Aber ich hatte keine Eile, der schillernde Hauptdarsteller meines eigenen Blockbusters zu werden. Früher oder später würde das Erwachsenenleben mit all seiner Pracht über mich hereinbrechen. Trotzdem war ich überrascht, als es dann soweit war. Die Zeichen waren unmissverständlich, denn: Ich hatte auf einmal eine Frau an meiner Seite. Hannah (Name von der Redaktion geändert), auch 11, und ich hatten ausgemacht, dass wir miteinander gehen würden. Ganz klassisch per heimlich weitergereichtem Zettel in der Deutschstunde.