Horror-Date: Die Entzauberung der Fee

Was fragt man eine Fee? Ich entschied mich für: „Hey! Und was machst du so?“ Die Antwort ging im Partylärm unter. Zum Reden war es zu laut, zum Tanzen zu eng und klebrig, also tranken wir Bier und Schnaps. Es war, als ob wir uns schon immer kannten. Zum Abschied tauschten wir Nummern aus. „Wie heißt du nochmal?“ – „Heike“ (Name von der Redaktion geändert). Ein ungewöhnlicher Name für eine Fee.