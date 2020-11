Horror-Nebenjob: Aushilfe bei einer Einzelhandelskette

Wenn man krank war, wurde einem nur eine Stunde der eigentlichen Schicht bezahlt. Das heißt, ich konnte es mir leider nicht leisten, krank zu sein und habe mich deshalb krank zur Arbeit geschleppt. Als ich einmal eine Krankschreibung mit zur Arbeit gebracht habe und gehumpelt bin, hat mich meine Chefin nur gefragt, ob ich am Wochenende gesoffen hätte. Umso länger ich dort gearbeitet habe, desto mehr wurden mir die Augen geöffnet und ich habe bemerkt, wie menschenverachtend die Anforderungen und der Umgangston sind. Wenn ich heute an diesen Job zurückdenke, denke ich, dass es arbeitstechnisch die schlimmste Zeit in meinem Leben war. Ich habe mir so oft gewünscht, nicht in die Arbeit zu müssen, einfach weil die Arbeit so monoton war und man absolut keine Anerkennung bekam. Ich habe gekündigt und danach noch bei einigen weiteren Klamottenläden gearbeitet und ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass die Ausbeutung im Handel ein weit verbreitetes Problem ist.“