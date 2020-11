Horror-Nebenjob: Überfordert im Café

In diesem Moment aber dachte ich nur an eine Fluchtmöglichkeit: das Fenster. Der Holzverschlag hatte so ein typisches, kleines Klofenster, das über Kopfhöhe angebracht war. Also stieg ich auf die Kloschüssel, stützte mich auf das Fensterbrett und bugsierte mich mit dem Kopf voran aus dem Fenster heraus. Dabei hatte ich schon die gestapelten Müllsäcke im Blick, über die ich mich schließlich umständlich herunterlassen musste. Während ich noch halb feststeckte, dachte ich mir: Das war’s jetzt. Tatsächlich: An diesem Tag arbeitete ich zum letzten Mal dort.