Horror-Nebenjob: Im Solarium Schweiß und Blut wegputzen

Auch, wenn ich nur ein knappes Jahr dort ausgeholfen habe, habe ich einige Erfahrungen gemacht, auf die ich hätte verzichten können. Einmal wollte ich wie gewohnt die Sonnenbank säubern. Normalerweise findet man dort dann vor allem Schweiß, diesmal habe ich aber entdeckt, dass eine Kundin dort Blutflecken hinterlassen hat. Ich habe mich so stark geekelt, dass ich mich fast übergeben musste. Aber mir blieb leider nichts anderes übrig, als Putzzeug in die Hand zu nehmen und die Bank zu säubern. Allerdings hatte ich es im Vergleich zu einer Kollegin noch ganz gut: Sie hat mal Sperma am Deckel der Sonnenbank entdeckt. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Es scheint aber wirklich einige Leute zu geben, die es sich gerne im Solarium machen.