Horror-Nebenjob: An Fasching fremden Männern einen „Quickie“ anbieten

Etwa zwei Stunden habe ich das wirklich durchgezogen. Dann habe ich aber gesagt, dass ich das nicht mehr mache. Zwischendurch hatte ich schon angefangen zu heulen, weil das einfach so ekelhaft war. An uns zog der Faschingszug vorbei und wir mussten uns die ganze Zeit mit aufdringlichen Typen rumschlagen, die dachten, sie können alles mit uns machen. Ich bin zum Chef und hab ihm erklärt, dass das ekelhaft und frauenverachtend ist und dass wir sexuell belästigt werden. Er hat dann versucht sich rauszureden. Die hatten vorher keine Sekunde nachgedacht, was sowas mit einer Frau macht. Weil ich schon Service-Erfahrung hatte, durfte ich dann den Rest des Tages auf dem Bierwagen arbeiten. Da hatte ich dann immerhin den Biertisch zwischen den Betrunkenen und mir.