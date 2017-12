Bitte folgen: dem „Game of Thrones“-Account mit den falschen Zitaten

Zu sehen sind da...

Szenen aus der schon wieder viel zu lange pausierenden Serie „Game of Thrones“ (GoT) .

Quer durch alle Staffeln werden dort zwei Szenen in ein Bild montiert. Und dann, wie der Name des Accounts bereits verrät, mit erfundenen Zitaten untertitelt. Mit sehr lustigen erfunden Zitaten.

Dem solltest du folgen, wenn...

du „Game Of Thrones“ schaust. Ansonsten macht das wenig bis gar keinen Sinn. Weil: Man muss schon wissen, wie Figuren sich zueinander verhalten, damit die Zitate wirken. Falls du GoT bislang ignorierst hast, weil du dachtest, pah, Fantasy-Kram, und sexistisch auch noch oder so, dann solltest du dich zwingend sehr bald vor deinen Rechner oder Fernseher setzen und anfangen, dir eine eigene Meinung zu bilden. Binge GoT! Das dauert lange genug, bis du durch bist. Wir reden hier von Wochen. Aber: Du wirst es nicht bereuen, versprochen!

Dahinter steckt...

offenbar jemand, der es sehr, sehr gut mit GoT-Fans meint. In der Bio heißt es lediglich, dass der Account uns bis zur nächsten Staffel 2019 „wärmen“ soll. Danke, liebe/r Unbekannte/r!

pwe

Bitte auch folgen: