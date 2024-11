2734 Euro brutto für die Schwangerschaftsberaterin

Wie ich in den Job gekommen bin

„Ich habe einen Bachelor in Sozialer Arbeit gemacht. Während des Studiums habe ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber ein sechsmonatiges Praktikum in der Beratung absolviert. Davor habe ich in der Gastro gejobbt. Durch das Praktikum bin ich zum ersten Mal beruflich in die soziale Arbeit eingetaucht. Anschließend habe ich dort immer mal wieder Honorartätigkeiten übernommen – im Erstkontakt und in der Verwaltung. Richtig in die Beratung eingestiegen bin ich als Elternzeitvertretung. Vor etwa drei Jahren habe ich meinen festen Vertrag als Schwangerschaftsberaterin unterschrieben.“

Wie viel ich verdiene

„Da fast alle Stellen bei uns die Sozialbehörde bezahlt, entspricht unser Gehalt den Tarifverträgen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Wir erfüllen einen gesetzlichen Auftrag. Große Gehaltssprünge und Beförderungen gibt es deshalb nicht. Die Bezahlung wird nach Erfahrungsstufen angepasst. Ich befinde mich in Stufe Zwei und bin momentan in Elternzeit. Meine Arbeitszeit ist auf 19,5 Stunden reduziert und ich bekomme ein Bruttogehalt von 1970 Euro. Davor habe ich knapp 30 Stunden die Woche gearbeitet und 2734 Euro verdient.“