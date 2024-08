6100 Euro brutto für die Auditorin

Die Prüfungen sind mit viel Vorarbeit verbunden. Was liegt uns vor? Sind die notwendigen Prozesse dokumentiert? Sind Vertretungen definiert, wenn jemand nicht da ist? Es gibt viele Dinge, die man im Vorfeld im Büro prüft. Wenn wir dann zum Kunden hinfahren, wird’s spezieller. Man kann tiefer in Qualitätsmanagementsysteme und -prozesse eintauchen, mit den Leuten sprechen, wenn was unklar ist. Nach diesem sogenannten Audit wird dann ein Bericht verfasst. In diesem halten wir fest: Was hat man sich genau angesehen. Gab es Abweichungen? Wenn ja, hat der Kunde zirka einen Monat lang Zeit, diese zu beheben. Wenn das dann für uns in Ordnung ist, gibt es das Zertifikat, es wird verlängert oder es wird aufrechterhalten.“