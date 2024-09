3200 Euro brutto für die Wissensvermittlerin im Museum

Wie mein Arbeitsalltag aussieht

„Theoretisch kann man um 7:30 Uhr beginnen. Die meisten kommen aber zwischen 8 und 9 Uhr. Man sieht sich zuerst alles genau an. Was muss noch aufgeräumt und vorbereitet werden, bevor die ersten Besucher:innen um 9 Uhr kommen? Das dauert ungefähr eine Stunde, abhängig davon, wie groß die Ausstellung ist. Dann bereitet man sich auf die eigenen Führungen vor. Vormittags, mittags und nachmittags finden welche statt. Man sammelt das Material zusammen und informiert sich über Neuerungen. Dazwischen durchlaufe ich die Ausstellungen, sehe mich um, ob alles in Ordnung ist. Ich spreche mit den Besucher:innen, zum Beispiel über ihre beruflichen Erfahrungen. Oft kommen ältere Personen zu mir, die noch in großen Druckereien gearbeitet haben. Oder ich helfe ihnen, die Rätselaufgaben in der Ausstellung zu lösen, zum Beispiel in der Kryptologie. Ab 16:45 Uhr habe ich Feierabend.“

Welche Fragen ich auf Partys gestellt bekomme

„Die erste Reaktion ist: cool. Dann fragen mich einige, wie man dazu kommt und wie man sich bewerben kann. Die meisten sind aber einfach nur fasziniert, wenn ich das Deutsche Museum erwähne. Sie erzählen dann von ihren Erfahrungen, wie zum Beispiel: Das habe ich als Kind gesehen. Oder da waren wir mit der Schulklasse. Man merkt sofort, wie viele Leben das Museum schon berührt hat. Da werde ich immer leicht sentimental.“

Wie ich zu dem Job gekommen bin

„Bei uns im Haus haben manche einen technischen, andere einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe Geschichte und Japanologie an der LMU München studiert. Danach habe ich noch eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht. Ich war lange im Modebereich, zuerst als Verkäuferin, dann als Content Managerin. Nach sieben Jahren wollte ich mal was anderes machen. Ich habe nicht sofort nach einem Job im Museum gesucht. War aber sofort dabei, eine Bewerbung zu schreiben, als ich die Stellenanzeige im Internet gefunden hatte. Während der Studienzeit war ich regelmäßig in den Seminarräumen des Deutschen Museums. Dabei ging es um eine Recherche zum Thema Wissenschaft und Technik im Kalten Krieg.