2140 Euro brutto für die Siebdruckerin

Über Instagram habe ich dann einen Aufruf für Designer:innen gestartet, deren Motive ich gedruckt habe. Über eine Kooperation mit einer Designerin ist dann ein Pulli entstanden, den wir auf Vorbestellungen auch verkaufen wollten. Die Nachfrage hat mich komplett umgehauen. Gleichzeitig konnte ich wieder Workshops geben. Also habe ich mich komplett selbstständig gemacht und Ende 2021 mein jetziges Studio gefunden.“

Welche Fragen man auf Partys gestellt bekommt

„Wenn ich erzähle, dass ich ein Siebdruckstudio leite, kommt immer: ‚Hm, okay, was ist das?‘ und dann erkläre ich, was ich mache und lade zum Workshop ein. Ich hatte bisher nur positive Reaktionen, die Meisten finden es spannend, wenn man etwas Kreatives macht.“

Welche Eigenschaften man für den Job braucht

„Siebdruck braucht auf jeden Fall Commitment. Es ist nicht wie Stricken, weil man es nicht einfach vom Bett aus mit ein paar Nadeln machen kann. Ansonsten braucht man als selbstständige Studiobesitzerin Interesse, sich in alle möglichen Themen reinzufuchsen: Finanzen, Planung, Buchhaltung, Bürokratie. Das gehört zur Selbstständigkeit dazu. Mit Menschen klarzukommen ist auch wichtig, weil man mindestens zwölf Personen in der Woche das Drucken beibringt.“

Vorstellung vs. Realität

„Wenn man recherchiert, wie man sein eigenes Studio aufbaut, landet man schnell in Gründer:innenforen. Dann heißt es: Erster Schritt – Businessplan. Das hat mich immer verwirrt, weil ich ja gar nicht wusste, wohin mit meinem ‚Business’. Ich fand es sehr hilfreich, diesen Plan erst später zu machen und meinen Job erstmal nebenberuflich auszuprobieren. Ich hatte an meinen Job keine Erwartungen, nur die vage Vorstellung: Okay, es gibt diesen Ort und da kann ich machen, was ich will. Ich habe die Selbstständigkeit nicht geplant, genauso wenig meine Liebe zum Siebdruck.“

Wie viel verdienst du?

„Mein Studio hat auf den ersten Blick relativ hohe Einnahmen. Allerdings geht für Materialkosten und Fixkosten des Studios auch wirklich viel wieder raus. Zum Beispiel für Miete, Versicherungen, meine Rente, Farben oder Druckerpatronen. Ich beschäftige drei Minijobs und eine Praktikantin, also zahle ich Gehalt. Und Umsatzsteuer, die man als Selbstständige vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Am Ende bleiben mir in diesem Jahr monatlich etwa 2140 Euro brutto, die ich mir selbst auszahle. Ich lege dazu noch Geld zur Seite, um für Steuervorauszahlungen oder mögliche Reparaturen gewappnet zu sein. Mit meinem Gehalt bin ich zufrieden, weil ich von Anfang an schwarze Zahlen schreibe. Wenn ich aber an die 1600 Euro denke, die ich mir letzten Endes netto auszahle, ist das natürlich nicht allzu viel und darf gerne mehr werden.“

Warum ausgerechnet Siebdruck?

„Im Gegensatz zu anderen Druckverfahren, wie Linolschnitt oder Kupferstich, kommt ohne viel Feinarbeit exakt das raus, was man sich wünscht. Das liebe ich an Siebdruck. Außerdem ist das Drucken mein Ausgleich. Es bringt mich runter, wenn ich am Karussell stehe und erstmal 100 Pullis bedrucken darf. Wenn ich zwei Wochen nicht drucke, dann merke ich zum Beispiel, wie ich unruhig werde, weil mir diese repetitive, fast meditative Arbeit fehlt.“