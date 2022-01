900 Euro brutto pro Bachelorarbeit für die Ghostwriterin

Ich habe über den Zeitraum von fünf Jahren fünf Bachelorarbeiten und zwei Hausarbeiten für andere Studierende geschrieben. Nur eine Hausarbeit war in dem Fach, das ich selbst studiert habe: Philosophie. Die anderen Arbeiten waren in BWL, Germanistik, Pädagogik und Geschichte, was für mich tatsächlich entspannter war. In der Philosophie bearbeitet man oft sehr komplexe Themenstellungen und Argumente. Mein Studium war also eine gute Schule, gut und schnell verschiedene Sachverhalte zu verstehen. Durchschnittlich hatte ich zwei Monate Zeit für eine Bachelorarbeit. Das war aber sehr unterschiedlich und abhängig von der Deadline. Wenn ich nur zwei Wochen Zeit hatte, habe ich eben nur zwei Wochen gebraucht.