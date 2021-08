Bis zu 5500 Euro brutto für den Entwicklungsingenieur für Solarenergie

Ich habe Umwelttechnik und Regenerative Energien studiert und fand es damals schon interessant, dass man Strom direkt aus der Sonne machen kann. In meinem Studium wurden alle Formen der regenerativen Energien, zum Beispiel Wind, Geothermie und Wasserkraft behandelt. Dabei fand ich Photovoltaik am spannendsten. Während des Studiums habe ich ein halbes Jahr lang ein Praxissemester am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg gemacht. So bin ich das erste Mal mit der Forschung in Kontakt gekommen. Das war ein bisschen so, als ob man einen Baukasten bekommt und basteln kann. Eine Solarzelle dort entstand so: Man hat verschiedene Flüssigkeiten, die gießt man aufeinander. Dann kratzt man ein bisschen was weg und schon hat man eine Solarzelle – vereinfacht gesagt. Das selber zu machen, war sehr faszinierend.