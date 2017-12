Mädchen, schubst ihr uns style-mäßig manchmal in die „richtige“ Richtung?

Das ist das Endstadium eines Vorgangs, dessen Existenz wir zwar vermuten, aber nicht sicher belegen können: Schubst ihr uns style-mäßig manchmal in eine gewisse Richtung?

Wir meinen damit jetzt nicht die Frauen, die ihren Männern regelmäßig kurzärmlige, karierte Hemden bei C&A kaufen. Oder Unterhosen bei Tchibo. Wir reden auch nicht davon, in eine seltsame und ein wenig gruselige Mutter-Kind-Rolle zurückzufallen, in der Frauen den Männern ständig ihre Klamotten besorgen und morgens zum Anziehen rauslegen.

Es geht uns eher um kleinere Dinge:

Um den fast schon beiläufigen Hinweis, die Hosenbeine ein wenig hochzukrempeln. Oder den Kommentar über die Schuhe, die schon ein wenig zu ausgelatscht sind. Oder beim Wuscheln durch die Haare zu sagen: Ganz schöne Mähne hast du da mittlerweile!

Diese Form der Bestätigung tat ihm offensichtlich gut

Wobei das Beispiel mit den Hemden auch gar nicht so schlecht ist. Ein Freund von mir bekam neulich von seiner Freundin drei Holzfällerhemden geschenkt. Hätte er sich so nie gekauft. Nicht, weil er sie nicht schön findet oder sie nicht mag. Es war ihm einfach egal. Als er dann eines Abends eins der neuen Hemden trug, und jemand aus der Runde sowas sagte wie: „Oha! Schickes Hemd!” – da schwoll seine Brust schon ein wenig an. Diese Form der Bestätigung tat ihm offensichtlich gut. In diesem Fall war die Einflussnahme sehr direkt. Aber die beiden waren da auch schon länger zusammen.

Also: Nehmt ihr stylemäßig hin und wieder Einfluss auf uns? Habt ihr das Gefühl, beiden, also euch und eurem Freund, einen Gefallen zu tun? Also so entwicklungshilfemäßig? Oder bilden wir uns das nur ein? Weil es euch im Grunde egal ist, ob wir modisch aussehen oder nicht, so lange wir nur ehrlich, nett und liebevoll sind?

Das ist jetzt alles gefährlich nahe an Mario-Barth-haften Klischees über Männer und Frauen dran, das wissen wir. Aber wir haben eben den Eindruck, dass ihr modetechnisch oft selbstbewusster und vor allem anspruchsvoller seid als wir.

Eure Jungs

Die Mädchenantwort