"Du hast mein Nein ignoriert und mich festgehalten, bis du fertig warst"

Im September war ich für zwei Wochen mit Freunden im Urlaub. Wir hatten eine tolle Zeit mit guten und intensiven Gesprächen. In einem ging es auch um psychischen und physischen Missbrauch und das Täter-Opfer-Verhältnis. Ich kann nicht beschreiben warum, aber in diesem Moment wurde etwas in mir ausgelöst, etwas in mir begann zu arbeiten. Kurze Zeit später nahm ich an einem 10-tägigen Meditationskurs teil, bei dem nicht gesprochen wurde, es kein Input in Form von Büchern, Musik oder ähnlichem gab – man beschäftigt sich also den ganzen Tag nur mit sich. Da kamen Bilder hoch. Szenen, erst undeutlich und kurz, dann immer deutlicher und ausführlicher. Alles fügte sich zusammen und ich hab vom einen auf den anderen Moment realisiert, was du mir angetan hast. Du hast mich missbraucht. Seitdem ist über ein Jahr vergangen.