Magersüchtige Jungs? Gibt's das überhaupt?

Und dann war ich im Krankenhaus. Ich erinnere mich an meinen ersten Tag: Verheult, ängstlich, unsicher stehe ich mit meinem Koffer auf dem Stationsflur, mit einem Ziel. Einem Ziel, das sich für viele wahrscheinlich ziemlich lächerlich anhört, aber: Ich wollte nach den drei Monaten ein Eis essen. Ohne Reue und böse Gedanken.

Die drei Monate waren die Hölle für mich, wirklich. Ein Essvertrag, an den ich mich halten musste, genaues Protokollieren aller Mahlzeiten, inklusive der damit verbundenen Gedanken, Einzel- und Gruppensitzungen, genaue Esszeiten, eine Essbegleitung, die während der Mahlzeiten neben mir saß und alles mitschrieb, morgendliches Wiegen, Sport-Verbot. Das tat alles weh. Aber eigentlich tat es nicht mir weh, sondern der Krankheit, die verzweifelt versuchte, dagegen anzukämpfen.

Ich war damals der einzige männliche Patient mit Anorexie, alle anderen Patientinnen waren junge Frauen. Das hat es für mich nicht leichter gemacht, ich habe mich viel eher Fehl am Platz gefühlt, wie ein Sonderling. Natürlich konnte ich mit ihnen über Gemeinsamkeiten reden und die Schwierigkeiten, die wir auf unserem Weg teilten, aber Dinge, die mich eigentlich beschäftigten, konnte ich nicht ansprechen: Wie ich als junger Mann mit einer Essstörung wahrgenommen werde, welche Auswirkungen das auf meine Sexualität hat, wie ich mit anderen Menschen darüber spreche. Viele waren erstaunt, als sie bemerkten, dass es eben nicht nur ausschließlich Frauen auf der Station waren. Der dünne Junge, die kleine Sensation auf der Station. Das fühlte sich nicht schön an. Ich war allein.

Wir leben in einer Welt, in der uns der perfekte Körper vom nächsten Werbeplakat anlächelt

Und doch kam irgendwann der Tag: Ich wurde entlassen und stolperte wieder in meinen Alltag. Motiviert, mit allerlei Tipps und neuen Verhaltensweisen, aber auch mit einer großen Portion Unsicherheit. Doch, wie in der Klinik empfohlen, machte ich weiter, ging zu einer Therapeutin, die ich gehasst habe, lief einmal wöchentlich in die Arztpraxis um die Ecke zum Wiegen, protokollierte weiterhin brav, was ich wann gegessen und wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich nahm das alles in Kauf, weil ich wusste und weiß, wohin ich nicht wieder zurück möchte. Auch heute arbeite ich noch an mir. Jeden Tag aufs Neue.

Mein Verhältnis zum Essen ist wahrscheinlich noch immer nicht normal. Ich habe noch immer vor einigen Lebensmitteln, besonders vor fettigen, Angst, habe ab und an ein schlechtes Gewissen nach dem Essen, sehe mich manchmal ganz anders im Spiegel. Doch der Unterschied zu früher: Ich erkenne es. Ich lerne – langsam, Schritt für Schritt.

Es gibt sie, die zu dünnen Jungs, die zu dünnen Männer. Magersucht macht auch vor dem männlichen Geschlecht nicht halt. Und wen wundert das? Schließlich leben wir in einer Welt, in der uns der perfekte Körper vom nächsten Werbeplakat anlächelt, in der Dünnsein mit Fleiß und Erfolg verbunden wird.

Es gibt ihn, den Weg aus der Essstörung

Und das ist meine Geschichte. Es gibt ihn nicht, den klassischen Krankheitsverlauf. Jeder nimmt diese Krankheit anders wahr, hat andere Beweggründe, Auslöser, erlebt sie in anderen Ausmaßen. Ich teile meine Geschichte, weil ich der Meinung bin, dass Magersucht und Essstörungen allgemein auch ein männliches Thema sind, über das man sprechen muss. Nur weil eine Krankheit größtenteils im gesellschaftlichen Kontext als eine weibliche gilt, heißt das nicht, dass nicht auch Menschen anderer Geschlechter darunter leiden.

Ich weiß noch genau, wie schwierig es für mich war, mir einzugestehen, dass ich als junger Mann an Anorexie leide. Doch zu wissen, dass man nicht allein ist, dass es Menschen gibt, denen es so oder so ähnlich ging wie einem selbst, dass andere es geschafft haben – und man selbst es auch schaffen kann, ist hilfreich und wichtig. Denn es gibt ihn, den Weg aus der Essstörung. Er ist schmerzhaft, eine furchtbare Tortur, bei jedem anders. Aber es gibt ihn.

Die Websites www.bzga-essstoerungen.de und www.anad.de bieten Informationen und Hilfsangebote für Menschen, die an einer Essstörung leiden, und deren Angehörige.

* Die überwundene Essstörtung ist Teil der Vergangenheit unseres Autors, nicht seiner Gegenwart. Deshalb möchte er anonym bleiben. Sein Name ist der Redaktion bekannt.