„Ich finde die meisten Geschichten über weiße cis hetero Leute extrem langweilig“

Die Art, wie die Polizei Nushins Familie umgeht und die Tatsache, dass sie nicht in alle Richtungen ermittelt, erinnern an das, was die Hinterbliebenen der NSU-Opfer erzählen und auch an Erfahrungen, die die Familien der Opfer des Anschlags in Hanau berichten.

Ja, total. Die Verdächtigung von Angehörigen ist etwas, das öfter stattfindet, wenn es um rechte Gewalt geht. Deswegen hatte ich keine Alternative zu der Darstellung der Polizei, die ich gewählt habe. Das klingt pessimistisch – aber es ist eben so. Ich war noch nicht fertig mit Schreiben, als der Anschlag in Hanau passiert ist. Der Umgang mit und der Diskurs zu Hanau haben alles, was ich auch im Buch aufgeschrieben habe, bestätigt. Es hat mir gezeigt, dass ich mir nichts einbilde. Wie die Familien in Hanau recherchieren die Protagonist*innen in meinem Buch auf eigene Faust. Ich habe mich auch deswegen entschieden, den Fall nicht komplett aufzulösen. Es ist eine Realität vieler Betroffener rechter Gewalt, auch heute noch, dass man damit klarkommen muss, nicht alles zu wissen. So ist das, wenn man ohne Hilfe der Polizei recherchiert.