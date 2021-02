Diese Bücher von Schwarzen Frauen solltest du lesen

Die Autorin

Als Jugendliche wollte Zadie Smith Musicaldarstellerin werden. Dann begann sie ein Studium der Englischen Literatur in London, trat nebenbei als Jazzsängerin auf, um es sich zu finanzieren. Sie überlegte, Journalistin zu werden, doch ihre berufliche Zukunft deutete schon bald recht deutlich in eine Richtung: Schriftstellerin. Mit gerade mal 21 Jahren (!) schrieb Zadie Smith ihren Debutroman „Zähne zeigen“ – der prompt zum internationalen Bestseller wurde. Aber der Hype um ihr Debut führte bei Smith erst einmal zu einer Schreibblockade, die sie glücklicherweise bald überwinden konnte. Mittlerweile ist sie 44 jahre alt und hat sechs Romane, zahlreiche Kurzgeschichten und Non-Fiction-Essays über Literatur, Politik, Kunst und Musik (sie ist bekennender Jay Z-Fan) veröffentlicht. Außerdem hat Zadie Smith bereits an der Columbia und der Harvard University Literatur unterrichtet. In ihren Geschichten geht es meist um Identität, Zugehörigkeit, Religion, Freundschaft – und Liebe. Zadie Smith ist in einem Arbeiter*innen-Viertel im Norden Londons aufgewachsen und bringt in ihre Bücher immer wieder persönliche Erfahrungen ein. Doch man kann sie nie explizit herauslesen, es finden sich nur hier und da Spuren ihrer eigenen Herkunft, zum Beispiel in den Schauplätzen und sozialen Positionen ihrer Charaktere und den Konflikten, die daraus entstehen.