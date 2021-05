Warum wir Freunden gegenüber die besseren Menschen sind

Innerhalb einer Beziehung oder der Familie kann man nicht so leichtfertig abwinken und sagen: Mach halt dein Ding, aber bitte ohne mich

Aber zweitens kann man eben auch nicht lässig abwinken und sagen: Mach halt dein komisches Zeug, aber bitte ohne mich. Zumindest nicht so leichtfertig. Man ist in der Familie und in der eigenen Beziehung emotional viel zu involviert. Beinahe jedes Gespräch, das man führt, fühlt sich existentiell an, es hat immer gleich auch eine Bedeutung für das gemeinsame Zusammenleben, die gemeinsamen Ideale, die gemeinsame Zukunft. In der Familie hört das, rein äußerlich betrachtet, natürlich irgendwann auf, spätestens wenn man auszieht. Emotional aber dauert die Involviertheit auch in der Familie an - oft bis ans Lebensende. Und in der eigenen Beziehung ist sie täglich vorhanden. Weil man viel öfter gemeinsame Entscheidungen trifft. Kompromisse schließt. Lebenshaltungen abgleicht. Egal, wie unabhängig man sich inszeniert und wie sehr man sich von spießigen Paar-Selbstverständlichkeiten freimachen will – man ist halt doch ein Paar. Und damit mehr Einheit, als es zwei Freunde sind.