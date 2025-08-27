800 Höhenmeter mit Oma und selbstgepresste Zitronenlimo
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
Sonnenblumen vom Feld
Regentropfen am Fenster beobachten
Strahlend blauer Morgenhimmel
Mit Nichte spielen
Herz-Kartoffel finden
Urlaub verlängern
In die Sterne schauen
Start für unsere Baustelle
Ohrringe als Souvenir mit Freundin kaufen
Tränen lachen über alte Comedy
Freunde, die das kaputte Waschbecken reparieren
Pinke Dahlien
800 Höhenmeter mit Oma
Ultraschall in der 14. Schwangerschaftswoche
Matheklausur schieben
Endlich keine Migräne mehr
Feuerschale in kühler Nacht
Rehrücken
Letzte Arbeitstage vor der Kündigung
Kühe und Berge im Allgäu
Eine klärende, ehrliche Nachricht
Vor dem Spiegel tanzen
Selbstgepresste Zitronenlimo
Ruhe genießen
Hilfsbereite Nachbarn