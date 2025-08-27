Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. lebenswert

  4. Lebenswertliste KW 35/2025

800 Höhenmeter mit Oma und selbstgepresste Zitronenlimo

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

  •  

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Sonnenblumen vom Feld

  2. Regentropfen am Fenster beobachten

  3. Strahlend blauer Morgenhimmel

  4. Mit Nichte spielen

  5. Herz-Kartoffel finden

  6. Urlaub verlängern 

  7. In die Sterne schauen 

  8. Start für unsere Baustelle

  9. Ohrringe als Souvenir mit Freundin kaufen

  10. Tränen lachen über alte Comedy

  11. Freunde, die das kaputte Waschbecken reparieren 

  12. Pinke Dahlien

  13. 800 Höhenmeter mit Oma 

  14. Ultraschall in der 14. Schwangerschaftswoche

  15. Matheklausur schieben

  16. Endlich keine Migräne mehr

  17. Feuerschale in kühler Nacht 

  18. Rehrücken

  19. Letzte Arbeitstage vor der Kündigung

  20. Kühe und Berge im Allgäu 

  21. Eine klärende, ehrliche Nachricht

  22. Vor dem Spiegel tanzen 

  23. Selbstgepresste Zitronenlimo

  24. Ruhe genießen

  25. Hilfsbereite Nachbarn

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite