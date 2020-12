Kann ich beim Sex während meiner Periode schwanger werden?

Dazu ein praktisches Beispiel: Ich zum Beispiel fühle mich nicht nach Sex, wenn meine Tage am stärksten sind und ich mir aufgedunsen vorkomme. Aber an den letzten Tagen, an denen meine Periode weniger stark ist, habe ich durchaus Lust. Das heißt also, wenn ich am vorletzten Tag meiner Periode Sex habe, und dann nach drei Tagen die „wartende“ Samenzelle meine Eizelle trifft, kann ich dennoch schwanger werden – der Mythos „Man kann nicht schwanger werden, wenn man Sex während der Periode hat“, ist also vollkommener Quatsch.