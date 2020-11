Periodenarmut ist auch in Europa ein Problem

Man könnte meinen, dass „Period Poverty“ nur in sehr armen Ländern vorkommt. In Schottland zeigten Studien jedoch, dass Periodenarmut sehr wohl auch ein europäisches Problem sein kann: 2018 gab im Schnitt jede fünfte Frau in Schottland an, dass sie Probleme habe, für Hygieneartikel aufzukommen. 22 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Produkte nicht so oft wechseln können, wie sie eigentlich gerne würden. Eine andere repräsentative Studie des Kinderhilfsorganisation Plan stellte 2017 fest, dass eines von zehn Mädchen in Großbritannien sich keine Hygieneprodukte leisten konnte.