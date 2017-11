Ich bin der schlechteste Korb-Verteiler der Welt

Man muss dann miterleben, wie das Leuchten in den Augen plötzlich erlischt. War die Kommunikation vorher gleichberechtigt, fühlt man sich nach dem Bruch, als säße man auf dem goldenen Thron der Arroganz und blicke auf ein verliebtes Häufchen Elend herunter. Trotzdem sollte man spätestens, wenn das Gegenüber das Tempo in der Liebesanbahnung erhöht und die angebotene Nähe unangenehm wird, Klartext reden. Die Mehrheit macht das auch so. Ich aber schaffe das nie. Ich bringe es nicht über das Herz, meine Abneigung offen zu äußern. Am liebsten wäre es mir, mein Date würde das fehlende Interesse schon irgendwie unterbewusst bemerken. Dann könnte die Verliebtheit wie ein Echo im Gebirge ausklingen.

Zum Einen will ich nicht, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, es hätte doch gar keine Chance gehabt. Dieses Gefühl ist besonders mies. Ich bin auch schon verliebt zurückgewiesen worden. Man glaubt doch, der Satz „der Hunger kommt mit dem Essen“, gilt auch in der Liebe: „Ich hätte sie bestimmt überzeugt. Ich hätte den liebenswertesten Kerl aller Zeiten abgegeben. Da hätte sie sich ja in mich verlieben müssen.“ Diese Chance will ich anderen Frauen geben. Darum will ich, dass sie denkt, genug Zeit gehabt zu haben, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Zum anderen verwandelt sich mit einem Korb die Date-Situation in eine soziale Wüstenlandschaft. Dort verdurstet jedes Gespräch und es gilt, die Zeit zu überbrücken, bis es endlich vorbei ist. Wenn man sich wegen Liebe getroffen hat, aber gar keine Chance auf Liebe besteht, worüber redet man dann eigentlich noch die folgenden Anstandsminuten?

10, zwanzig, dreißig unerträgliche Anstandsminuten. Ohne irgendeinen verdammten Sinn. Die Beziehungsform „Menschen, die sich nicht mögen und zu zweit in einer Bar trinken“ gibt es nicht. Genau in dieser Situation befindet man sich aber. Jeder Smalltalk wird überflüssig. Ehrlicherweise müsste das Gespräch jetzt so ablaufen: Ich: „Was willst du noch mal nach dem Studium machen?“ Sie: „Warum willst du das überhaupt wissen, du Arsch? Du interessierst dich doch gar nicht für mich!“