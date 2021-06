Wie du eine Trennung überstehst, ohne deine*n Ex zu hassen

Warum das Bullshit ist:

Kurzfristig mag es Erleichterung verschaffen, ihn aus deinem Sichtfeld zu verbannen. Es wird deinen Schmerz aber nie wirklich lindern können. Weil der nicht von diesem Festivalbändchen verursacht wurde, sondern davon, dass dein Liebster beschlossen hat, ab jetzt ohne dich weiterzumachen. Lass lieber die Tränen laufen vor lauter Wehmut, wenn du dich an die Nächte im Zelt erinnerst, in denen trotz Dauerregen alles noch so großartig schien. Denn je mehr du jetzt von ihnen laufen lässt, desto eher versiegt der Schmerz. Nichts verfolgt uns unerbittlicher als unausgelebte Emotionen. Also lass dich von all dem Zeug an ihn erinnern, und zwar so lange, bis es dich irgendwann nicht mehr berührt. Das ist der Punkt, an dem du wirklich drüber weg bist. Und je weniger du ihn aufschiebst, desto schneller wirst du ihn erreichen.