„Radikale Ehrlichkeit in einer Beziehung gibt es nicht“

Von „Ich finde es toll, was du in der Arbeit machst“ bis zu „Oma geht es gut“: Auf Nachfragen bei den Eltern bekommen wir, auch wenn es um ernste Themen geht, manchmal eine Lüge als Antwort aufgetischt. Und das, obwohl wir längst nicht mehr in einem Alter sind, in dem wir beschützt werden müssten. Auch umgekehrt trauen wir uns oft nicht, unseren Eltern die Wahrheit zu sagen. Die Psychologin Elisabeth Raffauf spricht im Interview über Eltern, die ihre ungelösten Konflikte auf ihre Kinder übertragen, und darüber, warum es keine radikale Ehrlichkeit gibt. Ihr Buch „Die tun nicht nichts, die liegen da und wachsen“ ist im Patmos-Verlag erschienen.