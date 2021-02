Wenn die Eltern an Verschwörungsmythen glauben

Tatsächlich wirkt auch das Subreddit QAnonCasualties fast wie eine digitale Selbsthilfegruppe. Was kann es denn für Kinder von Verschwörungs-Eltern bewirken, wenn sie sich online miteinander vernetzen?

Solche Gruppen sind eine extreme Bereicherung und können eine große Stütze sein. Allein zu sehen, dass man nicht alleine ist. Und dass es okay ist, eine Kontaktpause zu wollen und Grenzen zu setzen. Denn: Der Verschwörungsglaube in der eigenen Familie ist immer noch ein Tabuthema. Ein Online-Forum, in dem Leute sich anonym austauschen können, kann da eine immense Entlastung sein. Grund für die Scham sind auch Vorurteile: Zum Beispiel, verschwörungsglaubende Menschen seien psychisch krank oder dumm. Aber das lässt sich wissenschaftlich nicht belegen.

Ein User empfiehlt, Blocklisten auf dem Router der eigenen Eltern zu installieren, sodass bestimmte Websiten mit verschwörungsideologischen Inhalten geblockt werden. Klingt pragmatisch, aber was hältst du von dieser Maßnahme?

Blocklisten ohne Absprache auf dem Router eines Familienmitglieds zu installieren, ist stark übergriffig. Das würde ich niemandem raten. Wenn so etwas auffliegt, ist das Vertrauen verspielt. Ich nehme solche Anleitungen in erster Linie als Ausdruck einer großen Verzweiflung wahr. Diese Leute wissen sich nicht anders zu helfen. Sie haben das Gefühl: „Es hilft nichts, wenn ich eine Stunde lang gegenargumentiere, aber meine Mutter sich dann an den Rechner setzt und zehn Stunden QAnon-Videos auf Youtube schaut.“

Aber was hilft dann stattdessen?

Es ist zielführender, miteinander darüber zu sprechen, mit welchen Kniffen Verschwörungsideologen oft argumentieren und was einen stutzig machen sollte. Und darüber, wie Empfehlungsalgorithmen auf Youtube überhaupt funktionieren: warum man damit vorsichtig sein und auf eine ausgewogene Informationskost achten sollte. Wenn Menschen bestimmte Inhalte auf Youtube anschauen, dann neigt der Algorithmus dazu, uns Ähnliches vorzuschlagen. Dadurch geraten Menschen in toxische Communitys, aus denen sie so schnell nicht mehr rauskommen. Wichtig ist aber, solche Gespräche nicht erst zu führen, wenn derjenige bereits einem Fake aufgesessen ist, sondern auch Prävention zu betreiben.

„Vier, fünf Faktenchecker-Websites raussuchen und den Menschen nach Absprache Lesezeichen in den Browser setzen“

Dann soll ich meinen Eltern das Internet erklären?

Es braucht auf jeden Fall mehr Aufklärung darüber, was für Gefahren in Verschwörungsideologien schlummern und welche psychologischen Effekte dabei eine Rolle spielen, also warum Menschen das überhaupt anziehend finden. Oft wird dabei nämlich das Bedürfnis nach Einzigartigkeit, Kontrolle und Gemeinschaft befriedigt. Wenn man diese Mechanismen kennt, dann kann man vorsichtiger sein. Wir reden über Medienkompetenz hauptsächlich im Zusammenhang mit jungen Menschen – aber wir sollten nicht vergessen, dass die ältere Generation gar nicht mit dem Internet aufgewachsen ist. Das sind Menschen, die im Alter von 50, 60 Jahren zum ersten Mal ein Smartphone haben. Die haben nie gelernt: Wie unterscheide ich Fakes von Fakten? Was sind vertrauenswürdige Quellen? Nach welchen Kriterien werden mir in der Suchmaschine Ergebnisse angezeigt? Aber genau das sollten sie lernen.

Also brauchen wir mehr Präventionsarbeit?

Ja. Wir sollten unseren Eltern und Großeltern frühzeitig Medienkompetenz vermitteln. Und zwar nicht oberlehrerhaft, sondern dabei auch von den Fehlern erzählen, die man selbst in der Vergangenheit mal gemacht hat. Eine praktische und nicht-übergriffige Art der Intervention wäre auch: Vier, fünf Faktenchecker-Websites raussuchen und den Menschen nach Absprache Lesezeichen in den Browser setzen. Aber wenn jemand ideologisch schon tief in QAnon abgetaucht ist, wird das nichts mehr bringen. Teil des Problems ist: Wir sprechen oft erst mit unseren Liebsten über Verschwörungserzählungen, wenn es schon zu spät ist.

Wo ist denn der Punkt, ab dem Diskussionen und Faktenchecks nicht mehr helfen?

Wenn jemand Verschwörungserzählungen nur aufgeschnappt hat, reagiert er vielleicht total dankbar und freundlich auf einen Faktencheck. Anders ist es aber, wenn jemand schon Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühl aus diesem Verschwörungsglauben zieht. Man ist Teil einer kleinen Gruppe, die glaubt, eine Wahrheit gefunden zu haben, die allen anderen verborgen ist. Dann fangen Menschen an, eine unbewusste psychologische Verteidigungsstrategie zu fahren. Das ist der Punkt, wo inhaltliche Argumentation schwierig wird.