Jedes Paar hat seine eigenen Beziehungs-Emojis

Zum einen haben alle Beziehungs-Emojis eine universelle und unter Partnern wichtige Botschaft: „Ich denke gerade an dich.“ Das mitzuteilen ist immer gut. Zum anderen sind sie dabei aber auch Geheim-Botschaften, weil jemand, der nicht in der Wal-Frosch- oder der Umeinander-kreisende-Herzchen-Beziehung ist, diese Botschaft aus dem jeweiligen Emoji ja gar nicht herauslesen würde. Die Emojis, die auf jedem Smartphone gleich sind, werden also von jedem, der sie benutzt, und vor allem von Paaren, die ja ohnehin zu Insider-Kommunikation neigen, unterschiedlich interpretiert und mit Leben gefüllt.