Von der Liebe zu kaputten Alltagsgegenständen

Die logische Reaktion, wenn ich einen kaputten Kugelschreiber erwische, wäre: ärgern, wegschmeißen. Bei mir sieht sie so aus: ärgern. Und dann zurück in die Stiftebox stecken. Als würde der Kuli sich dort von selbst wieder auffüllen. Tut er natürlich nicht, und eigentlich sollte er auf Nimmerwiederschreiben im Mülleimer landen. Stattdessen wartet er darauf, mir wieder in die Hände zu fallen – und das Spiel beginnt von Neuem.