Es gibt da diesen deprimierenden Werbeclip: Ein vollbesetzter Fahrstuhl am Montagmorgen. Umgeben von Anzug- und Businesskostümträger:innen fragt der Chef den Angestellten: „Und, Neumann, was haben Sie so am Wochenende gemacht?“ Überleitung zum Wochenende des scheinbar unscheinbaren 08/15-Angestellten Neumann: Neumann beim American Football. Schnitt. Neumann ballert auf einem Mountainbike eine Schotterpiste runter, stürzt. Schnitt. Neumann am Strand – und so weiter und so fort. Diese Szenen aus einer Werbung lösen in mir nur eines aus: Stress. Sie stehen aber sinnbildlich für die Freizeitgestaltung vieler junger Menschen: Unter der Woche gebe ich im Job Vollgas – und am Wochenende mach ich dasselbe bei meinen Hobbys.