Feiert eure Falten!

Fünf Milliarden Mal wurde der Hashtag Anti-Aging bisher auf Tiktok aufgerufen, immerhin dem sozialen Netzwerk, das am meisten von jungen Menschen genutzt wird. Die dort geteilten Tricks sind vielfältig: Face-Taping, Kosmetika mit Schneckenschleim, Baby-Botox (kleine Mengen Botox zur Beseitigung von Stirnfalten) oder die sogenannte Snatched-Skin-Technik, bei der durch eine Massage der gleiche Effekt erzielt werden soll. Möglichst lange jung auszusehen, gilt nicht erst seit gestern als erstrebenswert. Doch schon eine Umfrage aus dem Jahr 2017 deutet an: Frauen beginnen immer früher mit Anti-Aging-Maßnahmen.

Besonders junge Frauen machen sich immer früher Gedanken übers Altern

Demnach griffen die 25- bis 34-jährigen Frauen in den USA im Durchschnitt schon mit 26 Jahren zu entsprechenden Cremes und Masken. Wer unter 24 war, begann sogar noch früher, nämlich mit 19. Die befragten 55-Jährigen gaben dagegen an, erst mit 47 Jahren mit Anti-Aging-Behandlungen begonnen zu haben. 2021 gab fast ein Drittel der befragten Frauen zwischen 25 und 37 in einer repräsentativen Umfrage des Kosmetikunternehmens Eucerin an, dass sie Falten rund um ihre Augen stören würden.