Diese Merkel-Momente bleiben im Kopf

Doch dann wurde am 18. September 2005 gewählt – und Merkels CDU gewann die Wahl knapp vor der SPD. Spätestens jetzt war mir und ganz Deutschland klar: Kohls Mädchen wird jetzt wirklich Bundeskanzlerin. Nur Gerhard Schröder war das anscheinend nicht so klar. Obwohl er die Wahl verloren hatte, reklamierte er am Wahlabend in der Elefantenrunde im Testosteron-Rausch das Kanzleramt für sich. Und Angela Merkel? Saß ihm gegenüber, lächelte stoisch und argumentierte sachlich. Und zeigte so, dass es auch einen anderen Typus Bundeskanzler geben kann. Nämlich eine BundeskanzlerIN. Eine Frau, die ruhig bleibt, statt auf den Tisch zu hauen. An diesem Abend bewies Angela Merkel mir: Die Kanzlerin, die bin jetzt ich.