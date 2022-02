„Es ist unglaublich mutig, was sie gemacht hat“

Am Donnerstagvormittag hat das Instagram-Video der 17-jährigen Dilan, die am Samstagabend Opfer einer rassistisch motivierten Gewalttat wurde, 8,1 Millionen Aufrufe. Sechs Erwachsene beschimpften und verprügelten sie am Samstagabend in einer Straßenbahn und an einer Haltestelle in Berlin, Prenzlauer Berg. Keine:r der Umstehenden griff ein. Aus dem Krankenhausbett heraus nahm Dilan schließlich das neunminütige Video, das Stand Donnerstagnachmittag nicht mehr online ist, auf – um ihre Version des Vorfalls zu teilen, den Polizei und Medien erst anders dargestellt hatten. „17-Jährige ohne Maske wurde in Berlin verprügelt“ – so oder ähnlich lauteten die ersten Schlagzeilen, die auf der Pressemitteilung der Polizei basierten. Dass Dilan aber einen Mund-Nasen-Schutz trug, beweisen Aufnahmen der Überwachungskameras. Die Polizei gab inzwischen einen Fehler in der Kommunikation zu.