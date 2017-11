„Mugabe hat meine Generation auf dem Gewissen“

„Ich finde, Mugabe war ein guter Präsident"

Samantha (Name geändert), 25, ist Rezeptionistin

„Soweit ich das einschätzen kann, ist fast jeder im Land froh über die Veränderungen, die gerade stattfinden. Alte und junge Menschen lieben und verehren Mnangagwa sehr. Viele von ihnen feiern ihn aber wahrscheinlich nur deshalb, weil sie so froh sind, dass er Mugabe endlich ablöst. Ich glaube, sie würden sich über jeden anderen neuen Präsidenten genauso freuen, wie über ihn.

Ich finde, Mugabe war ein guter Präsident. Er war ein starker Anführer, auch wenn er seine Schwächen hatte. Er war ein Mann mit Prinzipien und stellte die Bildung vor alles andere. Allerdings hat die Politik seiner Partei Zanu-PF unser Land tatsächlich geschwächt. Wie viel Mugabe selbst damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich spüre aber ganz klar, dass es unserer Wirtschaft sehr schlecht geht: Ich habe einen Uni-Abschluss in Medien- und Gesellschaftswissenschaften, kann aber nicht auf meinem Gebiet arbeiten, weil es dort einfach keine Jobs gibt. Ich arbeite deshalb momentan an einer Rezeption.

Die Militärs sind zu unseren Helden geworden

Nach Mugabes Rücktritt lehne ich mich einfach zurück und gucke zu, was so passiert. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob sich so viel ändern wird. Denn immerhin ist mit Zanu-PF noch die gleiche Partei an der Macht wie vorher. Ich kann also nur hoffen, dass Mnangagwa ein guter Präsident sein wird und dass er helfen kann, unsere Wirtschaft wiederzubeleben. Im Moment kann ich aber wirklich nicht abschätzen, ob sie sich wieder erholen wird.

In den vergangenen Tagen sind die Militärs zu unseren Helden geworden. Vorher hatte ich sie nur als einen Haufen rücksichtloser, gefährlicher Menschen wahrgenommen. So dachte auch jeder andere, den ich kenne. Jetzt denkt so wahrscheinlich keiner mehr. Denn es war klar, dass Mugabe als alter Mann bald gehen muss – und niemand hätte gewollt, dass seine Frau die Nachfolge antritt. Die Aktion war also notwendig. Der nächste Präsident wird sich nun außerdem extra viel Mühe geben, gute Politik zu machen – schließlich wird er am Ende seiner Karriere nicht das gleiche erleben wollen.“