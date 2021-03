Vor seinem Unfall war Dave ein Rassist

Der Prozess dauert drei Jahre. Drei Jahre, in denen Daves Leben so prekär wie noch nie zuvor verläuft. Drei Jahre, in denen er nicht arbeiten darf und wieder in einem Wohnheim festsitzt. Diesmal ein Auffanghaus für Obdachlose und Drogensüchtige. Der Staat zahlt ihm sechs Euro am Tag für Essen und Kleidung. Alle paar Monate muss er vor Gericht seine Geschichte erzählen: „Diese Gerichtsverhandlungen haben sich angefühlt, als wäre ich ein Stück Fleisch, mit dem zwei Parteien Tennis spielen. Ich musste sehr persönliche Dinge erzählen, um mir dann vorwerfen zu lassen, dass ich lüge und gar nicht so beeinträchtigt sei. Ich musste meine körperliche Unterlegenheit in aller Öffentlichkeit präsentieren.“