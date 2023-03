Drei Generationen über Flucht und Heimat

Gazmend Muhaxheri: Wenn ich an Heimat denke, kommen mir vor allem viele Situationen in den Kopf, in denen mich Menschen auf meine Herkunft reduzieren, oder zu mir sagen: Du bist doch gar nicht deutsch. Wenn ich in den Kosovo fahre, fühle ich mich dort zu Hause. Aber ich habe auch in Deutschland eine Heimat gefunden.