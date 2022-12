„Ich bin mehr als nur mein Migrationshintergrund“

Am meisten Bezug habe ich zu Deutschland, es ist das Land, in dem ich wohne und studiere. Mit Polen verbinde ich meine Kindheit. Allerdings identifiziere ich mich kaum mit der polnischen Mentalität. Meine Eltern sagen oft, wir sind ,eingedeutscht‘. Wenn wir meine Familie in Polen besuchen, kann ich dort einige Themen nicht ansprechen, weil ich Angst davor habe, meine Großeltern zu kränken. Zum Beispiel sprechen wir so wenig wie möglich über meine Partnerschaft. Die polnische, oft konservativere, Erwartung ist es, mit Mitte 20 bereits verlobt oder verheiratet zu sein und am besten schon eigene Kinder zu haben. Zum Glück ist das in Deutschland nicht so üblich. Hier kann man eher sein eigenes Ding machen und das finde ich auch gut so. Mir ist es egal, wenn sich meine Familie in Polen vielleicht wundert, dass ich noch nicht mit meinem Freund zusammengezogen bin.