§219a zu streichen, ist das Symbol, auf das wir gewartet haben

Die Ampel-Koalition denkt aber auch an die Umsetzung: Sie will nämlich nicht nur §219a abschaffen, sie will auch Schwangerschaftsabbrüche in der Ausbildung zukünftiger Ärzt:innen verankern. Bald müssen junge Medizinstudierende dann hoffentlich nicht mehr ehrenamtlich Kurse organisieren, in denen ihnen der Eingriff beigebracht wird. Und die neue Regierung geht noch weiter: Die Möglichkeit, kostenfrei einen Abbruch durchzuführen, gehöre zu einer „verlässlichen Gesundheitsversorgung“ dazu, so steht es im Koalitionsvertrag. Das alles wird dazu beitragen, dass junge Frauen bald mehr Zugang zu und Informationen über diesen Eingriff haben werden. Es wird ihr Recht sein.